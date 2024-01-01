Алёна Бронникова Депутаты Прикамья поддержали законопроект о допвыплатах студентам-медикам Во втором чтении законопроект рассмотрят в феврале Поделиться Твитнуть

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали на инициативу губернатора об увеличении дополнительных выплат студентам медицинских вузов, заключивших договор о целевом обучении. Законопроект был рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании краевого парламента 25 января.

Документ был внесён губернатором Дмитрием Махониным в декабре. Он предполагает увеличение размера выплат для студентов, которые заключили целевой договор с минздравом и обучаются по программе специалитета и в ординатуре. После вступления решения в силу студенты будут получать 8 тыс. руб. в первый семестр обучения и 14 тыс. — во второй семестр каждого учебного года. Ординаторам будут выплачивать по 28 тыс. руб. в первый семестр и 49 тыс. руб. — во второй семестр каждого учебного года.

При этом на тех студентов, которые заключили целевой договор, но затем ешили отказаться от выполнения условий соглашения, накладываются штрафные санкции. Министр здравоохранения Прикамья отметила, что студенты должны будут вернуть деньги государству в двойном размере.

Во втором чтении проект закона будет рассмотрен в феврале. После его окончательного принятия увеличенные стипендии будут выплачиваться уже в этом году.

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