В Прикамье увеличат выплаты студентам-медикам, заключившим договоры с минздравом Поделиться Твитнуть

В Прикамье собираются увеличить дополнительные выплаты студентам-медикам. Соответствующий законопроект внёс в заксобрание региона губернатор Дмитрий Махонин. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на тг-канал краевого парламента.

Документом предлагается увеличить размер стипендий для студентов-медиков, заключивших договоры о целевом обучении с министерством здравоохранения Пермского края.

В частности, студенты специалитета и бакалавриата смогут получать доплаты в размере 8 тыс. руб. за первый семестр и 14 тыс. руб. за второй семестр. Студенты ординатуры, в свою очередь, будут получать 28 тыс. руб. за первый семестр и 49 тыс. руб. за второй.

Если законопроект будет принят, выплаты начнутся с января 2024 года.

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