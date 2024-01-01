На уборку снега в Перми привлекли осуждённых Подрядчики не справляются с очисткой территорий Поделиться Твитнуть

Фото из архива

Администрация Мотовилихинского района Перми привлекла осуждённых на работы по очистке от снега участков в м/р Городские горки. Речь идёт о бесхозяйных территориях вблизи жилых многоквартирных домов.

Как пояснили в администрации, снег убирать привлекли только приговорённых к общественно-полезным работам, что предусмотрено постановлением администрации Перми № 561 от 29 декабря 2007 года.

Напомним, в последнее время в Перми прокуратура начала выносить чиновникам представления за надлежащее содержание вверенных территорий.

Так, прокурор Свердловского района Перми внёс представление заместителю главы администрации города за то, что на территории района автомобильные дороги были очищены ненадлежащим образом, на них образовались колеи, также были образованы завалы на парковочных местах, в том числе на местах парковки для инвалидов.

Ранее надзорные органы внесли представление главе Перми Эдуарду Соснину из-за незаконного складирования снега в м/р Владимирском, а позже — руководителю МКУ «Содержание объектов благоустройства» Александру Кетову из-за некачественной уборки улиц в Ленинском районе.

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