Максим Артамонов
Воздух после взрыва в Куеде исследовали на наличие вредных примесей
Анализ провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае
В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю обнародовали итоги исследования воздуха после ЧП в Куеде, которое произошло вечером 8 февраля. Концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические нормативы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, что сразу после сообщения о происшествии на место выехали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Сотрудники отобрали пробы воздуха на предмет возможного загрязнения. Контроль качества был организован на территории ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра — дома находились на расстоянии 90 м.
ЧП под Куедой произошло в 22 часа 8 февраля — там произошёл взрыв и пожар на газопроводе. В результате происшествия сгорели два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет. Пятеро человек, включая несовершеннолетних, отвезли в местную больницу, остальным оказали амбулаторную помощь.
Позднее в Пермь перевезли четверых пострадавших: двое из них в тяжёлом состоянии находятся сейчас в ожоговом центре больницы им. Гринберга. Также в краевой центр перевезены несовершеннолетние, их состояние не вызывает опасений.
Жители Куеды со вчерашнего вечера остаются без водоснабжения.
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