Максим Артамонов Воздух после взрыва в Куеде исследовали на наличие вредных примесей Анализ провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю обнародовали итоги исследования воздуха после ЧП в Куеде, которое произошло вечером 8 февраля. Концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические нормативы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что сразу после сообщения о происшествии на место выехали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Сотрудники отобрали пробы воздуха на предмет возможного загрязнения. Контроль качества был организован на территории ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра — дома находились на расстоянии 90 м.

ЧП под Куедой произошло в 22 часа 8 февраля — там произошёл взрыв и пожар на газопроводе. В результате происшествия сгорели два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет. Пятеро человек, включая несовершеннолетних, отвезли в местную больницу, остальным оказали амбулаторную помощь.

Позднее в Пермь перевезли четверых пострадавших: двое из них в тяжёлом состоянии находятся сейчас в ожоговом центре больницы им. Гринберга. Также в краевой центр перевезены несовершеннолетние, их состояние не вызывает опасений.

Жители Куеды со вчерашнего вечера остаются без водоснабжения.

По данным telegram-канал Shot, причиной взрыва и пожара могла стать разгерметизация газопровода из-за подвижки грунта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.