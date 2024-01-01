Посёлок в Пермском крае из-за пожара на газопроводе остался без воды ЧП повредило электропитание водозаборных скважин Поделиться Твитнуть

Вследствие происшествия в районе д. Солодовка Куединского района Прикамья оказались повреждены линии электропередач, питающие водозаборные скважины. Таким образом жители Куеды со вчерашнего вечера остаются без водоснабжения. Об этом сообщили в окружной администрации.

Чиновники пояснили, что заняться ремонтом повреждённых сетей пока не могут — допуск к поврежденным линиям электропередач запретили сотрудники Следственного комитета. которые проводятся следственные мероприятия.

«По окончании оперативно розыскных мероприятий, электроснабжение на скважинах будет восстановлено и подача воды потребителям возобновится», — добавили в муниципалитете.

В настоящее время питьевую воду жители могут набрать в 7 котельной (Куеда, ул. Трактовая, 26) и в УМТП «Куединские тепловые сети» (Куеда, ул. Ветеринарная 6).

Напомним, 8 февраля около 22 часов произошёл взрыв и пожар на газопроводе у д. Солодовка. Огонь перекинулся на жилые дома, два здания сгорели. Пострадали восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии перевезены в ожоговый центр Перми. Среди пострадавших двое детей. Их жизни вне опасности.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил министерству труда и социального развития Пермского края оказать пострадавшим помощь, в том числе материальную. Оставшихся без крыши над головой людей разместят в манёвренном жилом фонде.

Причиной взрыва и пожара называют разгерметизацию газопровода из-за подвижки грунта.

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