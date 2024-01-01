Алёна Бронникова С февраля в школах Перми все дети участников СВО будут питаться бесплатно Сумма выделенной субсидии на 2024 год составила 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми учеников 5-11 классов, чьи родители являются участниками специальной военной операции, обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. Как рассказали в пресс-службе администрации города, эту меру поддержки для семей участников СВО планируется ввести уже с февраля этого года. Проект закона рассмотрят на ближайшем пленарном заседании гордумы.

Согласно опубликованному на сайте мэрии порядку определения объёма и условий предоставления субсидий, льгота будет распространяться на учеников 5-11 классов школ, а также на студентов техникумов и колледжей, которые являются детьми участников СВО.

«Целью предоставления субсидий является сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях Перми, являющихся детьми участников СВО, в том числе в случае их гибели (смерти), за счёт предоставления здорового питания, их умственное и физическое развитие», — сообщается в документе.

Денежные средства на эти цели будут выделены из краевого бюджета. Из резервного фонда на эти цели выделено 28,6 млн руб. Согласно порядку предоставления субсидии, общая сумма денежных средств для общеобразовательных учреждений Перми составит 7 млн руб. Всего список состоит из 96 городских школ, лицеев и гимназий.

Решение об обеспечении детей-участников СВО, которые учатся в средних и старших классах, горячим питанием было принято в декабре на заседании краевого оперштаба. По данным регионального минобра, в Прикамье число детей в семьях участников СВО превышает 3,3 тыс. В рамках федеральной поддержки детям 1-4 классов питание уже предоставляется бесплатно.

В регионе для военнослужащих с этого года также начала действовать ещё одна мера поддержки в виде предоставления бесплатных земельных участков героям СВО под ИЖС, садоводство и огородничество. Чиновники администрации Перми предложили бесплатно выделять участникам СВО земельные участки площадью 450-1200 кв. м.





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