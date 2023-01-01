В Прикамье детям участников СВО будут выдавать льготное горячее питание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании краевого оперштаба принято решение предоставлять льготное горячее питание учащимся 5-11 классов школ и студентам техникумов и колледжей Прикамья, чьи родители являются участниками СВО. Льгота распространяется и на тех детей, чьи отцы уже погибли в спецоперации. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По данным краевого минобра, в Прикамье число детей в семьях участников СВО превышает 3,3 тыс.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что уже свыше 1,7 тыс. детей из нуждающихся и многодетных нуждающихся семей-участников СВО, а также дети с ОВЗ участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием за счёт краевого бюджета. Также все дети с 1 по 4 класс питаются бесплатно.

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