Максим Артамонов Похитившие более 12 млн рублей у матери погибшего участника СВО из Гремячинска получили условные сроки Дела в отношении других участников преступной группы рассматриваются в судах Казани Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Приволжский суд Казани вынес приговор по уголовному делу о краже 12,7 млн руб. у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой, чей сын погиб на СВО, и у её дочери. Два фигуранта этого уголовного дела, Рамиль Идрисов и Нозим Хоралиев, ранее заключили досудебное соглашение со следствием и рассказали о деталях преступления. Об этом сообщает Properm.ru.

Хоралиева приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, а Идрисову дали 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. При этом гособвинитель требовал приговорить виновных к реальным срокам наказания — 6,5 и 7 лет в колонии общего режима, соответственно.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Сама Валентина Нечаева, пострадавшая больше всего от действий мошенников, не смогла принять участие в процессе в Казани и заявить иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела. Женщину не известили о судебном заседании. Она была удивлена тем, что суд известил её лишь однажды по телефону о назначении уголовного дела к рассмотрению. После этого она не получала никаких звонков или повесток для участия в процессе. Теперь женщина, как и ещё 10 потерпевших из других регионов, могут взыскать похищенные у неё деньги лишь в гражданском судопроизводстве.

Сейчас дела в отношении ещё шести участников преступной группы, похищавших деньги граждан, рассматриваются в разных судах Казани.

Напомним, весной 2022 года Валентине Нечаевой из Гремячинска позвонили неизвестные. Представившись работниками Банка России, они сообщили женщине, что будто бы произошла утечка её данных и нужно срочно застраховать расчётные счета.

Введённая в заблуждение жительница Прикамья несколько дней подряд под контролем аферистов снимала разные суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера. Всего злоумышленники завладели таким образом 12,7 млн руб. (в эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих). Только спустя время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали в Казани.

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