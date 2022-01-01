Елена Синица Мошенники украли 12,5 млн руб. у семьи погибшего на Украине военнослужащего из Прикамья Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Банковские мошенники украли 12,5 млн руб. у матери погибшего на Украине военнослужащего из Пермского края Артёма Нечаева. Об этом сообщает портал properm.ru.

Поясняется, что 3 мая Валентине Нечаевой позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Центробанка РФ. Она заявила, что на имя Нечаевой пытаются получить кредит в «Альфабанке». Для сохранения средств женщине необходимо перевести деньги на страховые счета.





Затем разговор с Валентиной Нечаевой продолжил мужчина, представившийся специалистом страхового отдела. Под контролем «специалистов» женщина сняла все находившееся на счету деньги — государственные выплаты, полагающиеся семьям погибших на Украине и детское пособие. Общая сумма составила порядка 12,5 млн руб.





Кроме этого, по указанию мошенников семьёй Нечаевых были получены займы на сумму 1,5 млн руб. в Сбербанке и «Почтобанке».





Нечаевы обратились в полицию. По данным пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, 25 мая было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

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