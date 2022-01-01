Задержаны подозреваемые в похищении 12,7 млн руб. у семьи погибшего на Украине военнослужащего из Прикамья Ими оказались четверо молодых людей из Казани Поделиться Твитнуть

фото: МВД Медиа

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Прикамья и Республики Татарстан задержали четверых подозреваемых в хищении денег у жительницы города Гремячинска Пермского края. Её сын Артём Нечаев погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, в мае потерпевшей позвонили неизвестные и представились работниками Банка России. Они сообщили женщине, что будто бы произошла утечка данных и нужно срочно застраховать расчётные счета.

Введенная в заблуждение жительница Прикамья несколько дней подряд под контролем аферистов снимала разные суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера. Всего злоумышленники завладели таким образом 12,7 млн руб. (в эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих).

Только спустя время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По факту было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Казани задержаны четверо местных жителей 20-22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

Выяснилось, что задержанные арендовали квартиру и организовали в ней так называемый штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета. В МВД опубликовали ВИДЕО задержания подозреваемых, обыска и первых допросов. При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

«Предварительное расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности остальных участников преступления и всех эпизодов их противоправной деятельности», — добавили в МВД.

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