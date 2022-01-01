В ходе специальной операции на Украине погибли ещё пять жителей Пермского края Таким образом, с начала спецоперации подтверждена смерть 10 военных из Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Пермского края, в ходе специальной операции на Украине погибли ещё пять жителей Пермского края, служивших по контракту.

Это Вячеслав Зуев, Михаил Сальников, Игорь Клюев, Артём Нечаев и Денис Мальцев.

В администрации губернатора выражают соболезнования родным и близким погибших.

Таким образом, с начала спецоперации подтверждена смерть 10 военных из Прикамья.

Ранее сообщалось о гибели в Донбассе жителя Чердынского округа Дмитрия Поздеева, уроженца Лысьвы Виталия Габтуллина и трёх бойцов Пермского ОМОНа Дениса Соколова, Евгения Лодочникова и Антона Палкина.

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