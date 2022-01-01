В ходе спецоперации в Донбассе погиб пятый житель Пермского края Рядовой Дмитрий Поздеев проживал в Чердынском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

При исполнении служебного долга в ходе спецоперации в Донбассе погиб житель Чердынского городского округа Пермского края гвардии рядовой Дмитрий Поздеев, об этом сообщили в местной администрации.

«Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма! Глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в ходе спецоперации на Украине четырёх жителей Прикамья: уроженца Лысьвы Виталия Габтуллина и трёх бойцов Пермского ОМОНа Дениса Соколова, Евгения Лодочникова и Антона Палкина.

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