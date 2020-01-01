Елена Синица
В ходе спецоперации на Донбассе погибли три человека из пермского ОМОНа
Губернатор Прикамья выразил соболезнования родным и близким
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Три человека из пермского ОМОНа погибли в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин.
«Глубочайшие соболезнования родным и близким. Наши сыновья, мужья, братья навсегда останутся для нас примером отваги и героизма. Мы скорбим вместе с вами», — сказал губернатор.
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