Елена Синица

В ходе спецоперации на Донбассе погибли три человека из пермского ОМОНа

Губернатор Прикамья выразил соболезнования родным и близким

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День памяти жертв политических репрессий

  Пресс-служба губернатора Пермского края

Три человека из пермского ОМОНа погибли в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким. Наши сыновья, мужья, братья навсегда останутся для нас примером отваги и героизма. Мы скорбим вместе с вами», — сказал губернатор.

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