Алёна Бронникова В Перми открылся новый магазин российского бренда деловой одежды Это первый магазин Business Line в регионе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ТРЦ "Планета"

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в регионе магазин деловой женской одежды Business Line. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

В отделе на первом этаже площадью 106 кв. м представлены жакеты, брюки, жилеты, блузы, платья, топы, лонгсливы, шорты. Коллекции строятся на базе капсул. Размерный ряд варьируется от 40 до 52 размера.

«Business Line — один из ведущих российских производителей одежды для деловых женщин. Многолетний опыт, высокотехнологичное оборудование и собственное дизайнерское бюро позволяет нам создавать уникальные коллекции в традициях делового стиля, при этом отвечающие актуальным мировым трендам», — информируют представители «Планеты».

Модный дом ТМ Business Line — российский бренд женской одежды. Капсульные коллекции создаются в традициях делового стиля. Производство начало работу в 2007 году, на данный момент сеть фирменных салонов и партнёрских магазинов представлена более чем в 90 городах страны.

О том, что магазин планируется открыть уже этой зимой, «Новый компаньон» сообщал в январе. Кроме того, до конца зимы в ТРЦ начнут работать ещё несколько новых точек: магазины одежды, турагентство и кафе. Известны названия ещё двух магазинов одежды, которые готовятся к открытию: Pelican и CUBE. Каждый из них станет первым в Перми. Ранее в «Планете» открылись первый в России магазин умной техники «ВсёСмарт» и первый в городе офлайн-магазин спортивной одежды и обуви под брендом Lamoda Sport.





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