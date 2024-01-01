В Перми открылся первый в России магазин умных решений Поделиться Твитнуть

фото ТРЦ "Планета"

В Перми на первом этаже ТРЦ «Планета» заработало высокотехнологичное пространство «ВсёСмарт». Как рассказали в пресс-службе торгового центра, это первый в России магазин умных решений.

Здесь представлен широкий ассортимент смарт-техники для комфортной жизни: начиная от роботов-пылесосов, заканчивая готовыми решениями для умного дома. Посетителям пространства в буквальном смысле позволят прикоснуться к новейшим технологиям (всю технику разрешают трогать и тестировать), также можно будет узнать интересные факты о продукции, отсканировав QR-коды в зале на стойках.

«Наполняя мир человека смарт-решениями, мы стремимся, чтобы люди получали как можно больше удовольствия от жизни. Чтобы люди получали новый впечатляющий опыт, который будет вдохновлять их снова и снова», — заявляют владельцы «ВсёСмарт».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» в январе и феврале готовятся к открытию десять новых отделов. Среди них первые в Перми магазины одежды брендов Pelican, Business Line и CUBE.

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