Максим Артамонов В Пермском крае похоронят участника СВО Сергея Мартишевского Ему было 32 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского муниципального округа

В Александровске пройдёт прощание с погибшим в ходе российской спецоперации на территории Украины 32-летним Сергеем Мартишевским. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на администрацию Александровского муниципального округа.

Сергей Мартишевский погиб 29 января этого года. При каких обстоятельствах это случилось и где, власти не разглашают.

Известно, что он родился в 1992 году и жил в Александровске.

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Как писал ранее «Новый компаньон», в ходе спецоперации 29 января также погиб другой уроженец Александровского муниципального округа — военнослужащий Вячеслав Шаров. Он родился в п. Камень в 1995 году. На каких условиях участвовал в СВО: по контракту, как доброволец или был призван в рамках мобилизации — не сообщается. Обстоятельства его гибели тоже не уточняются.

В конце января в Александровском округе также состоялись похороны двоих погибших в ходе СВО местных жителей — Леонида Котышева и Андрея Зиверта. До этого сообщалось о смерти ещё одного уроженца Александровска, Ивана Загвоздкина.

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