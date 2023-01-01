В ходе спецоперации погиб житель Александровского округа Прикамья
Ивану Загвоздкину был 41 год
В ходе специальной военной операции погиб житель Александровского муниципального округа Прикамья Иван Загвоздкин. Он был убит ещё 22 сентября, рассказали в окружной администрации, но официально информация о гибели подтвердилась только сейчас.
Ивану был 41 год. Власти выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Дата похорон пока не называется. Информация о ней будет опубликована позже.
Ранее сообщалось о гибели ещё одного жителя Александровска 39-летнего Георгия Самыгина. Военнослужащего убили 25 июля 2023 года.
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