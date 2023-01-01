Официально подтверждена гибель в СВО жителя Пермского края Георгия Самыгина Мужчина погиб в зоне боевых действий ещё в июле Поделиться Твитнуть

Георгий Самыгин

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции погиб житель Александровского округа Прикамья Георгий Самыгин. Его смерть подтверждена официально, военнослужащего убили 25 июля 2023 года, об этом сообщили в окружной администрации.

Георгию Самыгину было 39 лет. Власти выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям бойца. «Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — сказано в информации.

О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно о гибели на СВО 31-летнего военнослужащего из Прикамья Александра Березовского.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.