Максим Артамонов На СВО убили военнослужащего из Прикамья Александра Березовского Ему был 31 год Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель Верещагино, рядовой Александр Березовский. Об этом сообщается на официальной странице Верещагинского округа в соцсети ВКонтакте.

Александр родился 13 июля 1992 года. В СВО участвовал в качестве санитара приёмного отделения медицинской роты. Как и когда он погиб, власти не уточнили.

Местная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

О месте, дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Напомним, на этой неделе власти Перми пообещали открыть ещё четыре новых пункта отбора на контрактную службу для участия в спецоперации. Таким образом, в городе будет уже 10 брендированных павильонов для приёма и информирования о службе по контракту.

Кроме того, депутаты Пермской городской думы приняли решение выплачивать военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, по 100 тыс. руб. По задумке властей, эта единовременная выплата будет являться дополнительной мерой соцподдержки участникам СВО. Позже аналогичное решение приняли депутаты дум в Березниках и Чайковском.

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