Новым контрактникам из Березников и Чайковского выплатят по 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Депутаты дум Березниковского и Чайковского округов Прикамья приняли решение выплачивать контрактникам по 100 тыс. руб. Об этом сообщает тг-канал «На местах».

Поясняется, что это единовременная выплата является дополнительной мерой социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в СВО.

Средства на выплаты будут выделяться из резервных фондов администраций данных муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что 19 декабря Пермская городская дума приняла аналогичное решение.





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