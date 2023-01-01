Максим Артамонов В Перми на этой неделе откроются четыре новых пункта отбора контрактников на СВО В городе будет 10 таких пунктов Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Мэрия Перми пообещала открыть четыре новых пункта отбора на контрактную службу для участия в спецоперации уже на этой неделе. Об этом в эфире программы «Вести-Пермь» рассказал начальник городского департамента общественной безопасности Сергей Мельчаков.

На этой неделе мэр Перми Эдуард Соснин также сообщил, что в городе работает шесть брендированных павильонов для приёма и информирования о службе по контракту. В этих пунктах специально подготовленные волонтёры рассказывают об условиях и возможных местах прохождения службы по контракту.

Напомним, 19 декабря депутаты Пермской городской думы приняли решение выплачивать военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, по 100 тыс. руб. По задумке властей, эта единовременная выплата будет являться дополнительной мерой соцподдержки участникам СВО.

Позже аналогичное решение приняли депутаты дум в Березниках и Чайковском. Средства на выплаты будут выделяться из резервных фондов администраций этих муниципалитетов.

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