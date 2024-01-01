Екатерина Артёмова В ходе спецоперации погиб житель Александровского округа О дате похорон сообщат позже Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

В ходе спецоперации РФ на Украине 29 января погиб уроженец Александровского муниципального округа Вячеслав Шаров. Информация об этом размещена на официальной странице администрации округа ВКонтакте.

Вячеслав Шаров родился в посёлке Камень в 1995 году. На каких условиях он участвовал в СВО: по контракту, как доброволец или был призван в рамках мобилизации — не сообщается. Обстоятельства его гибели тоже не уточняются.

В администрации Александровска выразили соболезнования родным и близким погибшего. О дате похорон будет сообщено дополнительно.

На прошлой неделе в Александровском округе состоялись похороны двоих погибших в ходе СВО местных жителей — Леонида Котышева и Андрея Зиверта. До этого сообщалось о смерти ещё одного уроженца Александровска, Ивана Загвоздкина.

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