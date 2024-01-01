В Александровском округе Прикамья простятся с двумя погибшими на СВО бойцами Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погибли два жителя посёлка Яйва Пермского края Леонид Котышев и Андрей Зиверт. Об этом сообщили в администрации Александровского муниципального округа и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Они пали ради чистого неба над нашими головами и спокойной, мирной жизни на нашей земле. Память о наших защитниках будет жить вечно», — написали в информации чиновники.

Известно, какого возраста были погибшие военнослужащие. Леониду Котышеву исполнилось 56 лет, а Андрею Зиверту 40.

26 января в п. Яйва пройдёт церемония прощания с военнослужащими, погибшими в ходе СВО: в 12.00 на Яйвинском кладбище состоится погребение Леонида Геннадьевича Котышева, а в 13.00 в церкви Георгия Победоносца можно будет проститься с Андреем Александровичем Зивертом.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Коми-округа Виталий Гаинцев.

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