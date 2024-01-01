Алёна Бронникова Пермская дума планирует запретить парковку электросамокатов в центре города Публичные слушания состоятся 9 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми пройдут публичные слушания по обсуждению изменений в правила благоустройства территории города. Проекты решения Пермской гордумы и постановление мэра Эдуарда Соснина о назначении обсуждений опубликованы на сайте горадминистрации. Поправки касаются правил размещения электросамокатов.

Власти планируют запретить парковать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в границах центральных улиц регионального центра, а также вне велопарковок. Согласно опубликованному документу, электросамокаты можно будет размещать только на велопарковках с учётом правил благоустройства. Они не должны препятствовать подходу к другим элементам благоустройства, передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок и специальной дорожной техники. Расстояние от остановочных павильонов должно быть более 3 м, на одной велопарковке может быть предусмотрено не более 15 мест.

«СИМ размещаются исключительно на велопарковках с учётом подпункта 9.4.6.4 настоящих Правил. Размещение СИМ на велопарковках, расположенных в границах городского центра, а также на улицах особого градостроительного значения не допускается», — сообщается в документе.

Центр города находится в границах между Камой, Данилихой и Егошихой, экстрим-парком и ул. Чкалова. Общая площадь составляет более 1,3 тыс. кв. м. Правилами также предлагается учесть и размещение велосипедов и СИМ на таких парковках. Их можно будет оставлять только в положении стоя на колёсах, параллельно стойке крепления или разметке.

Кроме того, СИМ, оставленные вопреки правилам, будут перемещать в специально отведённые места временного хранения. Владельцам они будут возвращаться при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с их перемещением и хранением.

Публичные слушания состоятся 9 февраля в администрации Перми. С экспозицией проекта и информационными материалами к нему можно ознакомиться до 12 февраля.

По данным администрации Перми, в городе выросло количество ДТП с участием водителей электросамокатов. За прошлый сезон было зафиксировано 86 таких аварий, 91 человек получил травмы, один человек погиб.

Результаты опроса мэрии об отношении горожан к работе сервисов проката электросамокатов показали, что 12,1% респондентов считают необходимым усилить контроль соблюдения правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката в неположенных местах. Ограничить зоны и скорость передвижения на СИМ предлагают 31,7% участников голосования. Более половины опрошенных (56%) проголосовали за запрет работы таких сервисов.

В ноябре Эдуард Соснин внёс в гордуму проект решения по ограничению электросамокатов на городских улицах, которым предлагается регламентировать места размещения СИМ путём внесения изменений в Правила благоустройства. В декабре прошли общественные обсуждения. Общественники и экоактивисты посчитали, что предлагаемые властями изменения носят «запретительный» и преждевременный характер, поскольку не предлагают развития этого вида транспорта, а также предложили направлять электросамокатчков по велодорожкам. Также было высказано предложение обозначить и расширить места, где разрешено пристёгивать самокаты.





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