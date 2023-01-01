Максим Артамонов Пермяки выступили против жёстких ограничений для электросамокатов Состоялись общественные слушания по проблеме СИМ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрации Перми 13 декабря организовала общественные слушания, посвящённые проблеме электросамокатов и средств индивидуальном мобильности (СИМ) в городе, а точнее — введению ограничений для этих транспортных средств. Участие в обсуждении приняли чиновники, депутаты, журналисты и представители экологического сообщества. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Представители общественности и экоактивисты считают, что предлагаемые властями изменения носят «запретительный» и преждевременный характер, поскольку не предлагают развития этого вида транспорта. Например, разрешается оставлять самокаты на тротуарах шириной не менее 3 м, но в городе таких тротуаров мало. В то же время не предлагается альтернатива.

Общественники озвучили предложение — направлять электросамокатчков по велодорожкам, потому что сейчас люди на СИМах «опасно носятся по тротуарам, мешают пешеходам». Кроме этого, городу нужны непрерывные велосипедные связи между районами Перми. Также было высказано предложение обозначить и расширить места, где разрешено пристёгивать самокаты.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму проект решения по ограничению электросамокатов на городских улицах. Согласно документу, чиновники хотят регламентировать места размещения электросамокатов или средств индивидуальной мобильности (СИМ). Для этого планируется внести изменения в Правила благоустройства.

В частности, электросамокаты и СИМы нельзя будет размещать на газонах и в цветниках, на детских, спортивных площадках и тротуарах, если оставшееся для прохода пешеходов пространство составляет менее 2,5 м. Под запрет для этих транспортных средств могут также попасть остановки, велодорожки, парковки и территории в пределах треугольника видимости на перекрестках и примыканиях дорог. В то же время самокаты можно будет оставлять на велопарковках, на тротуарах шириной не менее 3 м, если это не создаст помех пешеходам, или на специальных местах.

Напомним, по данным администрации Перми, в городе наблюдается рост количества ДТП с участием водителей электросамокатов. Так, за сезон было зафиксировано 86 таких ДТП, в которых 91 человек получил травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

В октябре этого года мэрия провела в своих соцсетях опрос об отношении горожан к работе сервисов проката электросамокатов. В голосовании приняли участие 2,8 тыс. человек. Из них 12,1% посчитали, что необходимо усилить контроль соблюдения правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката в неположенных местах. Ещё 31,7% участников высказались за ограничение зоны, где возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения. Более половины (56%) опрошенных проголосовали за запрет этого сервиса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.