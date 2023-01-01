Екатерина Артёмова В Перми могут запретить парковать электросамокаты у памятников и на остановках Соответствующие поправки в правила благоустройства будут обсуждаться на публичных слушаниях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми пройдут публичные слушания по обсуждению изменений в городские правила благоустройства. Проект постановления главы Перми Эдуарда Соснина о назначении слушаний опубликован на сайте мэрии. Как следует из документа, обсуждение планируется организовать 17 декабря. Поправки, которые будут рассматриваться на слушаниях, касаются правил размещения электросамокатов.

Согласно проекту постановления, планируется запретить парковать электросамокаты на газонах, цветниках и иных зелёных насаждениях, на детских и спортивных площадках, ведодорожках, остановках, автодорогах, парковках. Также их нельзя будет оставлять на тротуарах и пешеходных дорожках (если оставшаяся ширина прохода для пешеходов будет составлять менее 2,5 м) и в радиусе 25 м от объектов культурного наследия и монументального искусства.

Размещать самокаты можно будет только на велопарковках и на тротуарах шириной не менее трёх метров, если это не создаёт помех для движения пешеходов и препятствий для уборки улиц.

По данным администрации Перми, в городе наблюдается рост количества ДТП с участием водителей электросамокатов. Так, за сезон было зафиксировано 86 таких ДТП, в которых 91 человек получил травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Мэрия ранее также проводила в своих социальных сетях опрос об отношении горожан к работе сервисов проката электросамокатов. На момент подведения итогов голосования в нём приняли участие 2,8 тыс. человек. Из них 12,1% считают, что необходимо усилить контроль соблюдения правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката в неположенных местах. Ещё 31,7% участников голосования полагают, что нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения. Более половины (56%) опрошенных проголосовали за запрет работы данного сервиса.

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