Максим Артамонов Большинство горожан высказались за запрет кикшеринга в Перми В опросе приняли участие более 2,8 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми чиновники подвели итоги опроса о работе кикшеринга (прокат электросамокатов), который проходил ВКонтакте. Большинство проголосовавших — 56% (или 1604 пермяка) — высказались за запрет работы операторов сервисов кикшеринга.

Ещё 32% отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения». А 12% проголосовавших считают, что нужно усилить контроль соблюдения Правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката, за размещение самокатов в неположенных местах.

Всего в опросе приняли участие более 2,8 тыс. горожан.

Напомним, на прошлой неделе городские власти предложили пермякам принять участие в опросе, посвящённом регулированию работы кикшеринга (прокат электросамокатов). В пресс-службе мэрии сослались на многочисленные жалобы, которые поступали от пермяков, на недисциплинированное поведение пользователей электросамакатов. Транспортные средства часто оставлялись на тротуарах, создавая преграды для пешеходов. Помимо этого, водители электросамокатов совершают ДТП, сбивая пешеходов и попадая в аварии.

С начала года в Перми было зафиксировано 77 таких случаев, в одном из них погиб человек. Специалисты районных администраций составили 117 протоколов за такие нарушения.

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