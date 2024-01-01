Максим Артамонов На СВО убили военнослужащего из Пермского края Юрия Бачурина Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кишертского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец с.Чёрный Яр Юрий Бачурин. Об этом сообщает администрация Кишертского округа на официальной странице в соцсетях.

Юрий Бачурин родился в 1982 году, а где и как погиб, не уточняется.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким убитого.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно о гибели в ходе СВО жителя п.Валежная из Прикамья 47-летнего Евгения Некрасова. Его убили 31 декабря 2023 года, а похоронили на родине лишь спустя месяц.

Также в конце января в Пермском крае похоронили уроженца Косинского района 56-летнего Александра Корчкова, который погиб 13 января этого года. У него осталось трое детей.

А ранее в ходе СВО погиб другой многодетный отец — житель Очёрского городского округа Дмитрий Чупашев. Ему было 43 года. С 1999 по 2000 год он участвовал в боевых действиях в Чечне, был награждён медалью Суворова. У мужчины остались четверо детей.

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