Максим Артамонов
На СВО убили военнослужащего из Пермского края Юрия Бачурина
Обстоятельства его гибели не уточняются
В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец с.Чёрный Яр Юрий Бачурин. Об этом сообщает администрация Кишертского округа на официальной странице в соцсетях.
Юрий Бачурин родился в 1982 году, а где и как погиб, не уточняется.
Чиновники выразили соболезнования родным и близким убитого.
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Ранее стало известно о гибели в ходе СВО жителя п.Валежная из Прикамья 47-летнего Евгения Некрасова. Его убили 31 декабря 2023 года, а похоронили на родине лишь спустя месяц.
Также в конце января в Пермском крае похоронили уроженца Косинского района 56-летнего Александра Корчкова, который погиб 13 января этого года. У него осталось трое детей.
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