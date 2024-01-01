Максим Артамонов В Прикамье похоронили участника СВО Евгения Некрасова Он погиб 31 декабря прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Белов

В п. Валежная Пермского края 31 января, спустя месяц после смерти, похоронили 47-летнего военнослужащего Евгения Некрасова. Об этом сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Евгений Некрасов родился 4 марта 1976 года в Перми. Окончил 9 классов средней школы в п. Валежная. С 1994 по 1996 год служил в армии по призыву (в/ч 65332), аккумуляторщиком.

По словам главы муниципалитета, когда началась российская спецоперация на территории Украины, Евгений Некрасов заключил контракт о прохождении военной службы номером расчёта отделения захвата 4 штурмового взвода (штурмовой) роты «В» войсковой части 52892.

Военнослужащий погиб 31 декабря при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее, 29 января, в ходе спецоперации погиб уроженец Александровского муниципального округа Вячеслав Шаров. На каких условиях он участвовал в СВО: по контракту, как доброволец или был призван в рамках мобилизации — не сообщалось. Обстоятельства его гибели тоже не уточняются.





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