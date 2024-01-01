Сторона защиты обжалует приговор в отношении бывшего вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой Адвокат рассказал подробности уголовного дела Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Сегодня Ленинский районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой. Её обвинили в хищениях из фонда «Содействие — XXI век» к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Фигурантку уголовного дела взяли под стражу прямо с зале суда.

Изначально гособвинение запрашивало для неё более строгое наказание — 6 лет лишения свободы, штраф 900 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности в течение 2,5 лет.

В зале заседания собралось много журналистов, пришли и родственники Лопаевой. Само оглашение приговора заняло всего несколько минут.

Максим Артамонов

После оглашения адвокат бывшей чиновницы Александр Березин заявил, что приговор будет обжалован. Он рассказал некоторые подобности этого дела.

По мнению защитника, вердикт суда «не является обоснованным», «он не соответствует фактическими материалам дела».

Максим Артамонов

Адвокат сослался на оговор со стороны второй фигурантки уголовного дела — Елены Найдановой, бывшего директора фонда «Содействие — XXI век», которая выехала за пределы РФ.

«Она [Найданова] сделала очень хитрый ход — нас оговорила а сама уехала. Это проблема и вина следствия — то, что в отношении Найдановой не была избрана мера пресечения. Она этим воспользовалась. Бардак в этой части. Суд на сегодняшний день не является самостоятельным органом. В деле очень серьёзная политическая подоплека. Оно начиналось с прицелом на других лиц, а закончилось в отношении Лопаевой. У нас из 45 свидетелей обвинения ни один не сказал, что Лопаевой присвоена какая-то денежная сумма. Они говорили о чем угодно, об избирательных компаниях губернатора и президента в 2018 году, что совершенно не соответствует действующему законодательству (нецелевое использование денег фонда)», — пояснил Березин.

Защитник также отметил, что суд, «можно сказать, пошёл нам навстречу», поскольку гособвинение просило шесть лет.

Лопаевой зачли пребывание под стражей, и «фактически полтора года останется», сказал адвокат.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы со здоровьем своей подзащитной. В своё время это обстоятельство стало причиной для изменения меры пресечения на домашний арест.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Прикамье в 2010 году. Взамен на налоговые льготы крупные компании перечисляли в него средства на культурные проекты. По версии следствия, часть денег обналичивалась через фиктивные договоры. Елену Лопаеву обвинили в том, что она похитила 68 млн руб.

В январе 2022 года её задержали в Москве и доставили в Пермь, избрав ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В июне прошлого года, после того, как Лопаева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, её перевели на домашний арест, а затем эта мера пресечения была изменена на запрет определённых действий.

В середине января этого года Елена Лопаева выступила на суде с последним словом. Она заявила, что её обвинение не подтверждено и корыстный умысел не доказан. Также на суде она сказала о своей беременности — она ждёт пятого ребёнка.

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