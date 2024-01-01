Екатерина Артёмова Главой Индустриального района Перми может стать бывший силовик На эту должность могут назначить экс-руководителя Добрянского следственного отдела Алексея Полудницына Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Новым главой Индустриального района Перми может стать бывший руководитель следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю Алексей Полудницын. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В администрации Перми данную информацию не комментируют.

Алексей Полудницын начал свою карьеру в правоохранительных органах в МВД, позже перешёл в прокуратуру, а затем в следственный комитет. С 2011-го по 2013 год занимал должность заместителя руководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. В декабре 2013-го был назначен руководителем Добрянского следственного отдела. В начале января 2024 года покинул эту должность в связи с выходом на пенсию.

Индустриальный район Перми ранее возглавлял Дмитрий Дробинин. На прошлой неделе трудовой договор с ним истёк, и в мэрии приняли решение его не продлевать. С 26 января обязанности главы района исполняет Дмитрий Безденежных.

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