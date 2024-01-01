Екатерина Артёмова Глава следственного отдела по Добрянке Алексей Полудницын покинул должность Он руководил отделом в течение десяти лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Руководитель следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю Алексей Полудницын покинул должность. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», он уволился в связи с выходом на пенсию.

По информации на сайте управления, в настоящий момент отдел возглавляет заместитель руководителя, подполковник юстиции Антон Соргутов.

Алексей Полудницын начал свою карьеру в правоохранительных органах в МВД, позже перешёл в прокуратуру, а затем в следственный комитет. С 2011-го по 2013 год занимал должность заместителя руководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. В декабре 2013-го был назначен на должность руководителя Добрянского следственного отдела. Также Полудницын неоднократно претендовал на должность судьи. Так, в 2019 году он хотел стать судьёй Краснокамского городского суда, а в 2020-м подавал заявление на замещение должности мирового судьи судебного участка №2 Пермского судебного района Пермского края.

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