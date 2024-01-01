Мэрия Перми продлила контракт начальнику департамента имущественных отношений Александр Хаткевич останется в должности до февраля 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми продлила на год контракт начальнику департамента имущественных отношений Александру Хаткевичу, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии. Прежний договор истекал на этой неделе.

Напомним, Александр Хаткевич возглавил ДИО администрации Перми 1 февраля 2023 года. Перед ним была поставлена задача перенастроить работу департамента, организовав более эффективное управление муниципальным имуществом.

Ранее Хаткевич уже руководил департаментом имущественных отношений, с 2014 по 2018 год. Затем до января 2023 года возглавлял Мотовилихинский район Перми.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 29 января начальником правового управления администрации Перми назначена директор по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края» Нина Кирсань. Прежний начальник департамента Галина Ермакова ушла в отставку 12 января 2024 года.

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