Правовое управление администрации Перми возглавит Нина Кирсань
К своим обязанностям она приступит с 29 января
Начальником правового управления администрации Перми назначена директор по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края» Нина Кирсань. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Нина Кирсань — выпускница Российского университета дружбы народов по специальности «Юриспруденция». Проработав в различных организациях и предприятиях Прикамья, в 2020 году она устроилась в АО «Корпорация развития Пермского края», а в 2022 года перешла на руководящую должность в ФРПК.
Напомним, до 12 января главой правового управления администрации Перми была Галина Ермакова. Она покинула должность после окончания срока действия контракта.
Правовое управление — функциональное подразделение администрации Перми, основной целью которого является обеспечение законности деятельности главы города как высшего должностного лица Пермского городского округа. В задачи управления также входит обеспечение взаимодействия по правовым вопросам главы и администрации Перми с Пермской городской думой; организация судебной защиты интересов муниципального образования; формирование правовой культуры сотрудников администрации.
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