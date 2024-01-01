Глава правового управления администрации Перми Галина Ермакова покидает должность У неё закончился срок действия контракта Поделиться Твитнуть

Галина Ермакова

Администрация Перми

Пятница, 12 января, станет последним рабочим днём руководителя правового управления администрации Перми Галины Ермаковой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

У чиновницы закончился срок действия контракта, и его не продлили. Исполняющим обязанности главы управления будет один из её замов.

Издание отмечает, что Галина Ермакова была одним из старейших работников администрации: её срок пребывания на муниципальной службе превысил 30 лет.

Правовое управление — функциональное подразделение администрации Перми, основной целью которого является обеспечение законности деятельности главы города как высшего должностного лица Пермского городского округа. В задачи управления также входит обеспечение взаимодействия по правовым вопросам главы и администрации Перми с Пермской городской думой; организация судебной защиты интересов муниципального образования; формирование правовой культуры сотрудников администрации.

Также сегодня мэрию покинет начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Станислав Баскаков. Уже известно, что он перейдёт на работу в ПАО «Т Плюс» на должность руководителя Лысьвенских тепловых сетей. К новым обязанностям Баскаков приступит 15 января.





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