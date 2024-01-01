Алёна Бронникова Начальник департамента ЖКХ Перми перейдёт на работу в «Т Плюс» Последним рабочим днём Станислава Баскакова в администрации станет 12 января Поделиться Твитнуть

Станислав Баскаков / фото: ПМУП "ГКТХ"

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Станислав Баскаков перейдёт на работу в пермский филиал ПАО «Т Плюс». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В статусе главы ведомства чиновник проработает до конца текущей недели. Последним рабочим днём на посту в городской администрации станет 12 января. Источник издания, близкий структурам энергокомпании, сообщил, что Баскаков перейдёт в ПАО «Т Плюс» на должность руководителя Лысьвенских тепловых сетей. К новым обязанностям он приступит 15 января.

Станислав Баскаков стал руководителем департамента осенью 2022 года вместо Александра Власова. До этого он возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ). О том, что Баскаков может покинуть пост в администрации, стало известно 15 декабря 2023 года.

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