Начальник пермского департамента ЖКХ может покинуть должность Станислав Баскаков возглавил ведомство осенью 2022 года Поделиться Твитнуть

Станислав Баскаков / фото: ПМУП "ГКТХ"

В мэрии Перми может поменяться руководство департамента ЖКХ. Начальник ведомства Станислав Баскаков покинет должность либо до, либо сразу после Нового года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Источник издания, близкий к мэрии, рассказал, что чиновник перейдёт на новое место работы.

В пресс-службе администрации эти сведения не комментируют.

Станислав Баскаков возглавил департамент осенью 2022 года, до этого он возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.