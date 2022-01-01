И. о. начальника пермского департамента ЖКХ назначен Станислав Баскаков
Ранее он возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство»
Как сообщили в мэрии, с 17 октября исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ администрации Перми официально назначен Станислав Баскаков. Ранее он возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).
Об готовящимся назначении «Новый компаньон» сообщал в начале месяца.
Напомним, прежний начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов покинул должность 30 сентября. С 1 октября обязанности главы ведомства исполнял заместитель руководителя департамента Олег Белоусов.
Позднее Власов возглавил ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
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