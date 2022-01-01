Руководителем пермского департамента ЖКХ может быть назначен Станислав Баскаков Сейчас он возглавляет ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Поделиться Твитнуть

Станислав Баскаков / фото: ПМУП "ГКТХ"

Департамент ЖКХ администрации Перми в ближайшее время возглавит Станислав Баскаков. Назначение может состояться в ближайшие две недели. Об этом «Новому компаньону» сообщил источник в мэрии.

В настоящее время Станислав Баскаков является директором Пермского муниципального унитарного предприятия «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).

В ПМУП от комментариев отказались.

Напомним, начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов покинул должность 30 сентября. С 1 октября исполнять обязанности главы ведомства поручено заместителю руководителя департамента Олегу Белоусову.

Сообщалось, что в ближайшее время Власов может занять пост директора ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».





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