Начальник пермского департамента ЖКХ Александр Власов покидает должность Исполняющим обязанности главы ведомства станет Олег Белоусов Поделиться Твитнуть

Александр Власов

Пресс-служба Пермской городской думы

Начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов покидает должность. С 1 октября и. о. главы ведомства назначается заместитель руководителя департамента Олег Белоусов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации источника издания «Коммерсант-Прикамье», Александр Власов займёт пост директора ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Александр Власов был назначен начальником департамента ЖКХ администрации Перми в декабре 2018 года. До этого он был первым заместителем главы администрации Ленинского района Перми.

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