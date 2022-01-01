Начальник пермского департамента ЖКХ Александр Власов покидает должность
Исполняющим обязанности главы ведомства станет Олег Белоусов
Начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов покидает должность. С 1 октября и. о. главы ведомства назначается заместитель руководителя департамента Олег Белоусов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе городской администрации.
По информации источника издания «Коммерсант-Прикамье», Александр Власов займёт пост директора ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Александр Власов был назначен начальником департамента ЖКХ администрации Перми в декабре 2018 года. До этого он был первым заместителем главы администрации Ленинского района Перми.
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