Алёна Бронникова Строящиеся муниципальные дома на Маяковского в Перми подключили к теплоснабжению Подрядчик приступил к внутренней отделке Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми два строящихся муниципальных дома по ул. Маяковского, 54 и 57 подключили к теплоснабжению. В городском управлении капитального строительства сообщают, что сейчас подрядная организация приступила к внутренним отделочным работам.

«На строительной площадке многоквартирных домов по ул. Маяковского, 54 и 57 завершаются работы по монтажу наружных стеновых панелей, кладке стен из кирпича и газоблока, по монтажу окон и инженерных сетей отопления. Строительство ведётся на уровне кровли. Осуществлено подключение объектов к сетям теплоснабжения», — информирует администрация Перми.

Договоры на строительство домов по ул. Маяковского, 54 и 57 были заключены в 2022 году. Проектированием и возведением занимается ООО «Пермь-Уралстальконструкция».

Строительство домов для жителей расселённого аварийного жилья ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Высота зданий составит 10 этажей, каждый из них будет рассчитан на 250 квартир, а на придомовых территориях появятся площадки для отдыха и спорта. Завершение работ планируется на лето 2024 года.

В рамках реализации проекта также продолжается строительство многоквартирного дома по ул. Нейвинской, 3а. В данный момент выполняются работы по устройству подпорной стенки, разработке котлована, вдавливанию свай, устройству ростверков и монолитных стен технического этажа. Сдать дом планируется в 2025 году.

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