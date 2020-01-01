Олеся Максименко В Перми определён подрядчик для строительства муниципального дома в Заостровке Проектированием и возведением займётся ООО «Пермь-Уралстальконструкция» Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Перми заключили контракт на проектирование и возведение муниципального дома на ул. Маяковского, 54. Работы выполнит ООО «Пермь-Уралстальконструкция».

Отметим, этот же подрядчик построит муниципальный дом на ул. Маяковского, 57.

Кроме того, ранее мэрия заключила контракт с «ЖБК-Строй-Инвест» на возведение муниципального дома в Балатово по адресу: ул. Чайковского, 11.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Перми, это будут 10-этажные дома площадью не менее 10 тыс. кв. м, рассчитанные на 250 квартир каждый. Сдать муниципальные дома в эксплуатацию планируется в 2023–2024 годах.



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