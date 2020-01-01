Мэрия заключила контракт с «ЖБК-Строй-Инвест» на строительство муниципального дома в Балатово К 2023 году здесь должна появиться десятиэтажка для переселенцев из аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми заключён контракт с ООО «ЖБК-Строй-Инвест» на проектирование и строительство муниципального дома на ул. Чайковского, 11 в Индустриальном районе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Согласно конкурсной документации, на выделенном участке к 2023 году предполагается возвести 10-этажный многоквартирный дом с жилой площадью не менее 9 тыс. кв. м (252 квартиры). При этом на первом этаже предусмотрены четыре жилых помещения для семей с инвалидами.

Дом строится для 250 пермских семей, проживающих сейчас в аварийном жилье.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», ООО «ЖБК-Строй-Инвест» стало единственным участником конкурса, подрядчик согласился на заключение контракта по максимальной цене — 535 млн руб.

На сегодняшний день на территории Перми уже построено два муниципальных дома — на ул. Сокольской, 12 и ул. Баранчинской, 10. До 2024 года в Заостровке должны появиться ещё два муниципальных дома для переселенцев из аварийного жилья.

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