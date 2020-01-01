Анна Брюханова В Перми построят 10-этажный дом с квартирами для инвалидов Право на застройку земельного участка в Балатово получил «ЖБК-Строй-Инвест» Поделиться Поделиться Твитнуть

Определён победитель открытого конкурса на строительство многоквартирного дома на ул. Чайковского, 11 в Перми. Работами займётся ООО «ЖБК-Строй-Инвест». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На конкурс была подана всего одна заявка. Цена контракта соответствует максимальной и составляет 535 млн руб.

Площадь земельного участка — 6234 кв. м. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен разработать проект и провести строительно-монтажные работы. Максимальная этажность будущего дома — 10 этажей. Всего в доме разместят 252 квартиры. На первом этаже предусмотрены четыре жилых помещения для семей с инвалидами.

На выполнение проектных работ отводится 244 календарных дня, строительные работы займут два года.

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