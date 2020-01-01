Анна Брюханова В Заостровке на аукцион выставили пустующие земельные участки На их месте появятся два многоквартирных дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

МКУ «Управление технического заказчика» выставило на торги два земельных участка. Согласно данным публичной кадастровой карты, пустующие участки расположены в микрорайоне Заостровка, присвоенные им адреса — ул. Маяковского, 54 и 57.

Начальная стоимость контракта составляет 541 млн руб. за каждый участок. Заявки на аукцион принимаются до 11:00 13 декабря, итоги торгов подведут 21 декабря 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Площадь участков составляет 8,4 тыс. и 8,7 тыс. кв. м соответственно. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет разработать проект и провести строительно-монтажные работы. Максимальная высота обоих зданий — 10 этажей. В каждом доме появится 250 квартир. Срок выполнения проектных работ — 214 календарных дней, строительно-монтажных — порядка двух лет.

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