Муниципальный дом в Заостровке построит пермский подрядчик Контракт на 541 млн руб. будет заключён с ООО «Пермь-Уралстальконструкция» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Строительством муниципального дома по ул. Маяковского, 57 в Дзержинском районе Перми займётся ООО «Пермь-Уралстальконструкция». Заказчик строительства — мэрия Перми. Сумма контракта составит 541 млн руб. Данные опубликованы на портале госзакупок.

Подрядчик к 2024 году должен возвести многоквартирный 10-этажный жилой дом. Объект рассчитан на 250 квартир. Срок выполнения проектных работ — 214 календарных дней.

Дом строится для жильцов аварийного домов.

Еще один муниципальный дом планируется построить по ул. Маяковского, 54.

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