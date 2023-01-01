Получено разрешение на строительство четвёртого муниципального дома в Перми Квартиры в нём получат жильцы аварийных зданий Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми получила официальное разрешение на строительство муниципального дома на ул. Нейвинской, 3а. Это первый подобный дом в Свердловском районе и четвёртый в городе. Об этом в тг-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин, добавив, что квартиры в новостройке получат жильцы аварийных домов.

Сейчас подрядчик приступает к устройству фундамента (подготовительные работы на площадке были проведены заранее). Используется способ вдавливания свай, это позволяет снизить уровень шума и вибрации.

Напомним, строительство первого муниципального дома на ул. Чайковского, 11 уже завершено. Продолжается возведение двух домов на ул. Маяковского, 54 и 57. Их сдача планируется в 2024 году. Контролирует качество строительства на всех этапах заказчик работ — городское управление капстроительства.

Как отметил Соснин, всего в муниципальные дома переедут порядка 2,4 тыс. жителей аварийных зданий.

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