Максим Артамонов В Соликамске похоронят участника СВО Владимира Разумовского Ему было 53 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Соликамского городского округа

Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб уроженец Соликамска Владимир Разумовский. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсети ВКонтакте.

Владимир Разумовский родился в Соликамске 5 июля 1971 года. После окончания школы № 14 закончил ПТУ № 64, а затем работал на предприятиях города.

Как и где он погиб, местные власти не разглашают.

Прощание с Владимиром Разумовским проходит сегодня, 25 января. В 11:00 началась гражданская панихида.

Администрация Соликамского городского округа выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 24 января в Пермском крае похоронили троих участников СВО: жителя Серьгино из Сивинского муниципального округа Михаила Крюкова, Эльмарта Илькаева из села Аклуши Бардымского муниципального округа и Михаил Власова из Чусового.

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