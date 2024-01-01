Максим Артамонов
В Соликамске похоронят участника СВО Владимира Разумовского
Ему было 53 года
Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб уроженец Соликамска Владимир Разумовский. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсети ВКонтакте.
Владимир Разумовский родился в Соликамске 5 июля 1971 года. После окончания школы № 14 закончил ПТУ № 64, а затем работал на предприятиях города.
Как и где он погиб, местные власти не разглашают.
Прощание с Владимиром Разумовским проходит сегодня, 25 января. В 11:00 началась гражданская панихида.
Администрация Соликамского городского округа выражает соболезнования семье и близким погибшего.
Как ранее писал «Новый компаньон», 24 января в Пермском крае похоронили троих участников СВО: жителя Серьгино из Сивинского муниципального округа Михаила Крюкова, Эльмарта Илькаева из села Аклуши Бардымского муниципального округа и Михаил Власова из Чусового.
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