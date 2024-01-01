В ходе СВО погиб военнослужащий из Бардымского округа Эльмарту Илькаеву был 51 год Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

В селе Аклуши Бардымского муниципального округа прошла церемония прощания с местным жителем Эльмартом Илькаевым, погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония прощания проходила в здании аклушинского сельского клуба. В митинге приняли участие представители администрации Бардымского округа, районного военкомата, депутаты, ветераны, общественные организации, родные и близкие военнослужащего.

Эльмарт Илькаев был отправлен в зону СВО в августе прошлого года. Служил старшим оператором отделения огневой поддержки штурмового взвода. Погиб 1 декабря 2023-го на 52-м году жизни.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сегодня простились с погибшим в ходе СВО жителем деревни Харичи Карагайского муниципального округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.