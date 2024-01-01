В ходе СВО погиб 22-летний Александр Давыдов из Пермского края Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине, ДНР и ЛНР 20 декабря 2023 года погиб уроженец д. Харичи Пермского края Александр Давыдов. Об этом сообщили в администрации Карагайского муниципального округа.

Александр родился 24 апреля 2001 года, в 2018 году окончил 9 классов Менделеевской средней школы, в 2022-ом — Коми-Пермяцкий политехнический техникум. Осенью 2022 года принял решение заключить контракт с ВС РФ.

«Со слов классного руководителя, одноклассников Александр был ответственным и надёжным товарищем, готовым поддержать и выручить в трудную минуту, принимал активное участие в спортивных и патриотических мероприятиях. Патриотом Родины он остался до последних своих дней. Глубочайшие соболезнования родным и близким Александра. Скорбим вместе с вами...», — говорится в информации чиновников, опубликованной в соцсети Вконтакте.

Прощание с Александром состоится 24 января в 12.00 по адресу: д. Харичи, ул. Механизаторов, 16-2.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Суксунского ГО Пермского края Сергей Волков, который воевал по контракту с декабря 2023 года. Похороны военнослужащего также пройдут 24 января.

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